港兩成老鼠帶戊肝毒　學者料或有數十宗未確診案

香港繼去年爆出全球首度發現的兩宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，昨日(14日)亦再錄得3宗個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，全港現有20%老鼠有戊型肝炎，認為一次過有3宗確診情況不尋常，在流行病學上已屬社區小型爆發，他又表示，不要誤以為現時僅有數宗感染，預計可能尚有10至數十宗個案未確診，呼籲政府加強檢測，他又指一般檢驗肝炎的方式未能驗出是否屬戊型肝炎，呼籲家庭醫生若未能發現病者患肝炎原因，即時轉介衞生署跟進。



何又表示，現階段人傳人機會低，但擔心病毒會變種，促請政府加強滅鼠之餘，亦要求政府抽驗各區的老鼠檢驗病毒基因是否有轉變，及老鼠間有否大規模的大鼠戊型肝炎爆發個案，以找出感染源頭。何又批評政府仍沿用一年前的鼠患數據，非常荒謬及不理想。



何稱長者抵抗力差屬高危一族，現階段感染途徑最有可能是進食受老鼠血液或排泄物感染的食物，要預防大鼠戊型肝炎，建議市民要用密封器皿裝室溫的食物，進食前洗手，徹底煮熟或用高溫加熱食物，要適當處理垃圾。他提醒市民勿自行滅鼠，因有機會接觸其體液及被咬，有其他感染風險。



立法會議員陳凱欣要求政府盡快就疫情向公眾交代及開會討論，並就大鼠戊型肝炎多作宣傳。