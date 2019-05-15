女病人切腎變切脾　聖保祿取消涉事醫生行醫權

衞生署私營醫療機構規管辦事處公布，於3月27日收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名57歲的女病人於3月25日接受腎腫瘤手術期間被錯誤切除脾臟。據悉，事件中的醫院為聖保祿醫院，而衞生署在接獲通報後隨即跟進，已要求院方於4星期內提交調查報告。今次事件，為今年首宗私家醫院醫療風險警示事件。



衞生署指，審視醫院提交的所有資料後，無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》（第165章）或《私家醫院、護養院和留產院實務守則》的要求，因而導致這次事件。至於該外科醫生的專業表現，衞生署已指示醫院將個案提交其醫學顧問委員會審視。



聖保祿回應指，一名病人於本年3月25日被安排腎臟切除手術，由一位訪院泌尿科醫生主診及治理。術後病理化驗證實該名主診醫生所切除的器官為脾臟，該院隨即通知該名主診醫生、病人及衞生署，調查顯示術前核對程序符合標準，已取消該名醫生在該院所有行醫權利，病人已於4月16日出院。



香港外科醫學院副院長(內務)吳國偉表示，脾臟和腎臟在人體不同位置，脾臟位於腹腔裏面，而腎臟則在腹膜外面，「正常唔會搞亂」。由於脾臟是免疫系統的一部分，內裏的淋巴細胞會製造抗體，若病人被切除脾臟，會影響其免疫功能，容易感染肺炎鏈球菌等疾病，嚴重的話會出現敗血症，病人有生命危險。