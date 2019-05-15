毓民特區：非洲豬瘟襲港　人瘟肆虐更嚴重

非洲豬瘟襲港，港府和活豬業界代表達成共識銷毀屠房內六千多隻活豬，並採取電擊方式撲殺。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》主持人黃毓民指，內地非洲豬瘟早已爆發，全世界都嚴陣以待，阻止豬瘟蔓延，惟香港官員如患上「人瘟」，檢疫失守，更被台灣視作疫埠，質疑本港檢疫技術出現漏洞，批評當局撲殺豬隻只是「賊過興兵」的消極做法。



黃毓民指港府在抽驗中只發現一隻豬染上非洲豬瘟，此時才展開全面撲殺已屬太遲，因為同場其他豬隻早已流入市面販賣，他擔心市民進食染病的豬肉會造成健康問題，惟食環署卻無法作出食物安全保證。黃續指，九七年禽流感病毒肆虐香港，港府大肆殺雞，今次豬瘟殺豬，「咁下次牛瘟就殺牛？根本啲病毒係『人瘟』造成。」



黃解釋非洲豬瘟在內地長時間爆發，全世界都嚴陣以待，香港平均每天進口四千隻內地供港活豬，理應更加注重檢疫，惟新加坡、馬來西亞及台灣等國家或地區，檢疫比香港更緊張，結果香港失守，反映現時防疫功能及檢疫技術有漏洞，食物及衞生局、食環署及食物安全中心須負上很大責任，是嚴重的缺失，猶如「人瘟」。



港府近年施政失誤不斷，黃形容全城是「人不像人，鬼不像鬼」，官員高薪低能，派四千元的關愛共享計劃堅持花大量行政資源，結果有市民僅收到四元，「買杯奶茶都唔夠」，成為全城笑話。黃稱在港府官員「人瘟」肆虐下，香港遲早成為不能住人的地方。



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