3港女生身綁手機走私　皇崗海關查獲39部iPhone

深圳海關今(15日)通報，皇崗海關上周二(7日)查獲3名香港女中學生在身上綁藏iPhone，並經福田口岸試圖入境。經檢驗共查獲39部iPhone，估值約20萬元(人民幣．下同，約23萬港元)。



海關表示3人年齡均為14至15歲，其中兩名有違法攜帶手機或電子產品的紀錄。她們當日下午經福田口岸入境。經關員檢查，分別在3人背部查獲13部iPhone。當事人承認手機均由一名成年女子在香港交給她們攜帶入境，並許諾會給予報酬。



另沙頭角海關人員上周四(9日)查獲一宗利用私家車門夾藏走私手機案。一名許姓男子駕車入境深圳時，利用車門夾藏走私65部iPhone Xs Max，估值70萬元（約80萬港元）。案件已移交緝私部門處理。



當局表示當日上午11時許，許男手持多次性「沙頭角邊境特別管理區通行證」，駕車由「中英街」鎮內駛往深圳。經過海關監管區時觸發海關系統警報。現場查驗關員隨即引導他至查驗區候查，但許男神情異常且不願配合。



海關初步檢查，並未發現車輛及車內物品有異常。關員再利用X光檢查該車，發現駕駛座及副駕駛座的車門位置有明顯異常陰影。經開拆查驗後，在車門夾縫中查獲多部iPhone手機。