七人車惡司機疑因爭路　竟衝入觀塘巴士站閘九巴

惡司機衝入巴士站閘九巴！昨曰（15日）晚上11時許，一輛七人車途經觀塘道近康寧道對開時，姓劉(49歲)男司機疑因爭路問題，與一輛由牛頭角站開往坑口(北)路線98A九巴的姓陳(37歲)車長爭吵。據悉，有人不憤被阻路，驅車至觀塘道485號香港學生輔助會對開車站閘停巴士離開。巴士車長及七人車司機都有報警，警方調查後，列作交通投訴處理。



據一名在上址車站落車的姓馮巴士乘客指出，現場多名乘客鼓譟，一名男乘客指罵阻路七人車司機：「又無撞又剩，做乜攔住巴士啫，好小事咋嘛」。馮見狀上前勸對方開車：「一架巴士百多人，仲有人企位，你咁樣阻到百幾人」。惟對方回應：「咁又點呀！」馮認為對方態度囂張，行為自私，同時用手機拍片段，七人車司機即取出手機拍攝。



未幾，七人車司機在群眾壓力下「屈服」，將車褪後少許。馮聽到車長向七人車司機訴說：「我都無撞過你！」車長態度十分克制，亦有乘客不值七人車司機行為，提醒車長勿與對方爭吵及不要說粗口。馮估計，事件擾攘最少5分鐘，後方約有6輛巴士行程受阻。



馮本身也有十多年駕駛經驗，他認為：「巴士咁大架，難免有時阻到其他駕駛者，情況好平常」。馮又認為七人車司機行為「自私、小器及無品」，他認為如有任可不滿，可致電巴士公司投訴，絶不能阻礙交通。他指七人車一度駛入巴士站閘停巴士，是違法行為。假如巴士因此急煞車，有「企位」乘客可能跌倒受傷，會造成危險。

