網購盛行　學者憂內地鼠偷渡來港播疫

中港網購或令本港鼠患愈發猖獗。有學者指，不少港人已習慣透過內地網購平台購物，集運至廣東省的中轉站再運抵本港，增加內地老鼠搭「順風車」偷渡抵港的機會，但粵港攜手防治蟲鼠的合作卻不多，認為食物環境衞生署不但要在市區滅鼠，更應主動加強與廣東省衞生部門及海關的合作，抽查跨境貨車，做好第一道防線的把關工作。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，內地網購平台在港流行，由廣東省甚至內地省市至香港的物流往來日益俱增，增加了內地老鼠的跨境機會，據他了解，食環署與廣東省相關部門的防治蟲鼠交流工作不多，未有深入了解內地鼠患情況。



陳續指，香港與廣東省的老鼠品種相似，同樣都是小家鼠、溝鼠和黃胸鼠等，但兩地老鼠的覓食習慣及行為模式不同，以目前香港的鼠餌或滅鼠方法，未必能有效針對內地老鼠，擔心會令滅鼠成效愈來愈差，令老鼠繁殖速度激增。他認為港府應主動加強與廣東省衞生部門的合作，既要作技術交流，亦要跟進內地老鼠的跨境問題，例如在內地邊境及本地邊境均加強檢查跨境貨車衞生情況，做好第一道把關防線。