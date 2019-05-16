東方日報A1：鬧市衞生差政府防疫渣　增散播風險恐交叉感染

三宗大鼠戊型肝炎新個案襲港後，衞生署昨再公布三名患者的病毒基因序列，證實全屬「C物種戊型肝炎病毒」，即與本港去年首次發現、亦屬全球首見的大鼠戊型肝炎個案的基因序列相同，顯示該病自去年起一直在社區蔓延，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良估計，全港有兩成老鼠帶有戊型肝炎病毒，今次一次過有三宗確診個案屬不尋常，在流行病學上已屬社區小型爆發，料尚有十至數十宗個案未確診。一場繼○三年蝙蝠傳播致命沙士病毒後的動物傳播疫潮或一觸即發，港府防治及滅鼠工作卻歎慢板，有立法會議員昨要求當局急召開傳染病專家會議。



目前全球僅有六宗大鼠戊型肝炎病例，香港已佔五宗，並錄得一宗死亡個案，該病會否繼九七年H5N1禽流感及○三年襲港的沙士疫症後，成為另一個重創香港的風土病？何栢良昨表示，全港料有兩成老鼠帶有戊型肝炎病毒，滅鼠工作已刻不容緩，衞生當局更應立即抽驗各區的老鼠檢驗病毒基因是否有轉變，及老鼠間有否大規模的大鼠戊型肝炎爆發個案，以找出感染源頭。他批評政府仍沿用一年前的鼠患數據，非常荒謬及不理想。



大鼠戊型肝炎的傳播途徑與老鼠糞便有關，專家懷疑老鼠爬過及污染人類食品、餐具，及在社區生活環境留下尿液、糞便，均可能導致市民使用餐具及進食時中招，甚至昆蟲接觸老鼠糞便後再污染人類食物或餐具等，造成交叉感染，亦是傳播途徑之一。



另一危機是這款肝炎會否轉向人傳人，何栢良及香港大學微生物學系臨床助理教授薛達認為，現階段暫沒有證據發現大鼠戊型肝炎已人傳人，但若病毒變種，則要小心。薛達解釋，新增三宗個案的家居接觸者暫未發現感染大鼠戊型肝炎，現需觀察患者的家人會否染上同類病毒，並密切留意病毒會否出現基因突變。



何續指，近日天氣轉熱，擔心鼠患會進一步惡化。從已知個案可見，患者都有長期病患，而大鼠戊型肝炎可引致急性肝炎，如有嚴重慢性病的病人受到感染，亦可引致慢性肝炎，並提醒長者及長期病患者要特別小心，確保要徹底清洗及煮熟食物等。



被問及貓若捉帶病毒老鼠，或鼠屍被曱甴等爬蟲類動物接觸，會否造成另一波傳染﹖薛達指出，現階段未有證據證明相關的結果，會再密切觀察，但若其他昆蟲接觸過受感染的老鼠，然後接觸人類的食物，則病毒有機會傳至食物，市民吃下便會感染病毒，因此進食前要煮熟食物，吃剩的食物要放入雪櫃，不要外露。



家庭醫生林永和認為，夏天是傳染病高發季節，提醒市民回家後或進食前應要立即清潔雙手，最好用殺菌潔手液或酒精搓手液洗手。為預防食物受到污染，任何新鮮食物或熟食最好存放在雪櫃內。他又說，外賣食物在送出前或多或少已在餐廳擺放一段時間，容易因天氣熱變壞，且有機會在無人看管下被蟲鼠接觸，若餐廳將食物存放在後巷等鼠患出沒地方則更加高危。如果市民擔心，在家自行煮食始終較有保障。



衞生防護中心表示，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑，如飲用遭糞便污染的食水傳播。



立法會議員陳凱欣昨要求，政府盡快就疫情向公眾交代及開會討論，並就大鼠戊型肝炎多作宣傳。亦有議員因應大鼠戊型肝炎來勢洶洶，要求當局召開傳染病專家會議，衞生防護中心表示，正進行流行病學調查，會徵詢傳染病專家意見，以盡早確定感染源頭及途徑。



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