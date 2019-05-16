國泰被質疑種族歧視　未理會南非乘客投訴

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，被質疑因種族歧視而未有理會乘客投訴！有南非乘客今年三月由約翰內斯堡乘搭國泰航班經香港飛往南韓首爾，抵達後才發現行李箱鎖被打開，不少物品不翼而飛，包括其糖尿病藥物。該名乘客指多次向國泰申報，但職員每次均指未有接獲投訴，要求他再提交一次，他最終在國泰社交網站怒斥事件匪夷所思，並直言極度失望。



該名南非乘客在國泰Facebook專頁上留言，質疑因他是黑人而被國泰無理對待。他表示，在首爾的機場取回行李時，發現鎖被打開後，已立即向當地的國泰行李部門申報事件，對方指他需向南非方面投訴，於是其家人協助他在南非反映，惟當地又稱他必須親身投訴。



他曾三次於網上向國泰提出行李損毀問題，但每次職員都稱沒有其投訴紀錄，建議他再提交投訴。他形容國泰是在不停推諉問題，直言對方現時仍未有主動處理，批評有如失聰，完全沒有解決問題，對此感到極為不滿及失望，要求該公司盡快處理投訴。國泰代表貼文留言稱，令乘客失望感抱歉，會繼續協助他處理問題。



國泰發言人表示，就該名乘客遇到的不便深感抱歉，已接獲該乘客在社交平台的投訴，並跟他直接聯絡及處理事宜，又指後勤服務人員從未得悉有關乘客的背景，亦不會因此而對乘客有不同待遇。



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