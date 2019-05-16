紅隧管道內3車相撞11傷　中港牌賓利司機涉酒駕

紅磡海底隧道發生3車相撞交通意外，11人受傷。今日(16日)凌晨4時許，兩名男子駕乘一輛掛有中港牌的賓利房車，沿紅隧往港島方向，當時隧道實施單管雙程行車，限制時速為50公里。期間賓利突然失控越線，迎頭撞向一部由中環港澳碼頭開往機場地面運輸中心的通宵N11城巴，城巴未及煞車，再與尾隨賓利之載客的士相撞。三車同告損毀，其中賓利及巴士車頭損毀嚴重，賓利安全氣袋彈出，巴士內一片凌亂，布滿車輛零件碎片及乘客物品。



意外中共有11人受傷，包括姓陸(50歲)賓利司機、姓陳(62歲)巴士車長、4男3女巴士乘客(23至46歲)、姓邱(60歲)的士司機及1名32歲男乘客，幸各人傷勢輕微，由救護車送院治理。



警方到場調查，為賓利司機「吹波波」錄得55微克，超出法定標準逾一倍，涉嫌酒後駕駛被捕，他耳及手受傷，由警員押往醫院治理。



據運輸署資料，房車2018年出廠，於本年2月首次登記，僅落地約3個月。車價約311萬港元，現時由一名姓陸男子持有，車主報住南區。



城巴發言人表示，一輛往機場 (地面運輸中心)的城巴N11號線巴士於紅磡海底隧道實施單管雙程行車期間行駛，對面線一輛私家車突然越線迎頭駛來，車長急煞巴士但私家車仍撞到巴士，巴士被撞後再撞到私家車後方的士。巴士車頭嚴重損毀，車長通知公司及報警。事件一共11人受輕傷送院（巴士車長、7名巴士乘客、私家車司機、的士司機及1名的士乘客），公司會配合警方調查。城巴型號為丹尼士三叉戟 E500 MMC 12.8m米雙層巴士，車齡約2年，車上約有30名乘客。



