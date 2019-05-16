探射燈：寮屋牌照禁轉讓　簽訂協議或無效

網上租售寮屋廣告以不同名目掩人耳目，惟當中大部分列明不能按揭。律師謝天良指，寮屋牌照供持有人自住，不得轉讓，大部分牌照於60年代發出，不少牌主現為長者或已去世，「根本冇合法途徑轉讓。」對於有經紀稱「連租約賣地」，他提醒私人土地雖可買賣，但土地上寮屋並不可租售，故雙方簽訂的租約或協議可能無效。



此外，不少經紀亦推介購入新界鄉村式發展地帶合作建村屋，再轉售他人圖利。惟本土研究社成員黃肇鴻認為，有關行為涉嫌「套丁」。他表示，「套丁」雖然違法，惟政府執法一直過於寬鬆，上月高等法院裁決的丁權覆核案，確認政府對丁屋申請有全面酌情權，建議政府在處理丁屋申請時嚴格審查，如涉及大規模多地段發展，便應多加留意。他補充，若上訴結果維持原判，至少30公頃大幅及交通方便的政府「丁地」可釋放作其他用途。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

