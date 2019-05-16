探射燈：賠償方案存漏洞　魚場改劏房博上樓

去年政府公布收地新賠償方案，在發展區內的寮屋戶特惠津貼由上限60萬港元放寬至120萬港元，又引入免經濟審查，合資格寮屋戶可獲安排入住房協興建的安置單位。政府其後推出「寮屋住戶自願登記計劃」，容許自2016年5月10日或以前已一直居於持牌非住用構築物，或1982年寮屋登記的非住用寮屋（即豬欄、雞鴨舍、魚塘或農地等）的合資格住戶，同樣受惠於新賠償方案。



新界東北發展區內的上水天平山村，早前被揭出現大批非法構築物，其中有早年作溫室魚場的地段，被改建成劏房出租，面積約100至300平方呎不等，月租3000至5000港元，估計有30人居住。有村民透露，租客當中不乏新移民，部分租住鄰近發展區的僭建寮屋，疑博賠償或上樓而搬入劏房。



受新界東北發展影響的馬屎埔村及石湖新村，當區區議員劉其烽指，近1年曾於村內看見「生面口」的居民，有3、4人曾查詢有關賠償方案，當中不乏新移民。他表示，現行機制要求村民先進行凍結登記，方合資格獲賠償，理論上新住戶不會獲賠償，惟新方案細節不明確，導致存有不少灰色地帶。「村民住咗20至50年，近年講賠償講到好熱鬧，近1年先搬入嚟嗰啲冇可能唔知要拆，對真正住喺度、有資格獲安置嘅村民唔公平！」

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