探射燈：寮屋違法租售　政府無監管

寮屋違法租售無王管，近年網上湧現不少以「平房」、「石屋」包裝，或買賣私人地為名，實質為租售寮屋廣告。元朗有逾4000平方呎休憩用地，連多間寮屋租約出售，經紀指可包辦出租，聲稱每月賺近10萬港元；上水亦疑有多間僭建寮屋違法放租。法律界人士指寮屋並無合法途徑轉讓，亦只可以持有人自住；立法會議員批評政府監管不力。



有地產經紀於網上社交平台出售元朗大旗嶺村一幅休憩用地，約4400平方呎開價880萬港元。東網記者日前佯裝有意投資，經紀陳先生稱，該地段連俗稱13間「紅字屋」的寮屋租約出售，主要作收租用，寮屋每間月租約5000港元。他透露現時持有的地主花百萬元裝修多間寮屋出租，租客主要為港人。問到出租寮屋是否違法，陳初時支吾以對，其後坦承違法，又指其公司會安排二房東與租戶簽約，地主毋須負責，着買家不用擔心。



寮屋有價有市，網上社交平台湧現大量租售寮屋貼文，其中上水坑頭村一間「新建平房」，約450平方呎，連200平方呎花園，月租7000港元。簇新鐵皮搭建的一列平房，儼如一個小型屋苑，屋內牆身已抹灰及鋪上假天花，並已安裝冷氣、熱水爐、電掣、抽油煙機等。接頭人李太自稱替鄰居放盤，「呢度6間屋，你哋隔離嗰間係業主，後面花園可以種嘢，水電費睇錶計。」惟該「平房」牆身沒有登記號碼，疑為僭建寮屋。衞星地圖顯示，該處於2016年7月仍未見一列構築物，至2017年起周邊出現疑似僭建物。



北區區議員兼立法會議員劉國勳指，寮屋原為臨時性房屋，惟近年租售寮屋的情況愈趨猖獗，批評有關部門監管不力。他指房屋供應緊張，寮屋價格較低，需求增加，不熟法律的市民或誤墮法網。他坦然，過往收到不少有關寮屋租務或業權糾紛的投訴，促政府嚴厲執法。



就涉嫌違規放售，地產經紀陳先生只承認負責該塊地的買賣，否認有說過土地上的「紅字屋」可每月租金收入10萬港元，並表示不認識紅字屋的擁有人。至於自稱帶客睇盤的李太，起初對東網記者查詢表示「有咩問題？」但當提及租售紅字屋及僭建物涉及違法時，她隨即掛斷電話。

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