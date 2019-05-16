Dr.東：頑疾童紓緩治療減入院　短暫生命變精彩

提起紓緩治療，不少人會聯想到身患頑疾的晚期病人，但其實年紀輕輕生命已在倒數的小朋友，亦是紓緩治療的對象。屯門醫院成立醫院管理局首支兒童紓緩治療團隊，專為有關的兒童制訂家居及學校照顧計劃，減低小朋友入院次數，將有限的時間留給家人。團隊指不少人將紓緩治療與善終服務劃上等號，其實紓緩治療可大大改善患者健康及生活質素，部分病人甚至可與病魔共存超過十年。



小穎出世後便患有小頭畸形症，有嚴重智障、抽筋、脊椎側彎及睡眠窒息症等問題，一年往往有一半時間要住院，病情惡化時更需入住深切治療部。現年十三歲的小穎，數年前在屯門醫院參加了紓緩治療計劃，她出院後，團隊便上門教導家人為小穎插胃喉及使用呼吸機，以及如何使用起重器移動病人等。團隊又與特殊學校定期開會，教授照顧技巧，現時小穎不但可以長住家中，更可上學。



屯院兒童及青少年科顧問醫生李澤荷表示，即使這些小朋友身患頑疾，但若照顧得宜，可減少對入院的依賴，令短暫的生命活得精彩。屯院二○一六年設立了兒童紓緩治療團隊，截至去年已服務三十九名病人，當中不少屬腦科疾病的病人，亦有早產嬰及癌症兒童。



李說，團隊有醫生、護士、心理學家、社工、物理治療師及營養師等多種專業人員，按患者需要制訂個人化家居照顧計劃，例如教導家人為病人抽痰或餵食，亦會協助低收入家庭申請基金資助添置輪椅、呼吸機或抽痰機等醫療設備。若病人需入院，更可直接聯絡團隊，毋須輪候急症室。李又說，由於有關的病人大多行動不便，團隊會安排一站式覆診服務，讓病人一次過見醫生及營養師等，毋須經常來回醫院覆診。



團隊同時照顧病人及家屬的心靈需要，在可行範圍內幫助病人達成願望，例如協助病人申請資助去旅行或到主題公園遊玩。經紓緩治療後，病人入院次數由每年平均八次減至兩次，住院日數亦由平均八十日減至不多於二十日。團隊又透過減少侵入性治療，讓病人在生命最後一程活得安詳；護士更會親自為早產嬰縫製小壽衣，甚至協助辦喪禮，協助家屬走出哀傷。該團隊榮獲今年度醫管局傑出團隊獎。



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