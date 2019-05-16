煮飯傷電飯煲內膽危及食用安全　專家教路點做最精明

米飯是不少港人的主食，電飯煲因而成為大部分家庭必備的電器。市民選購電飯煲時，除考慮外觀、價錢及容量外，產品品質更為重要，電飯煲內膽物料是否安全，甚至有機會影響用家健康。東網請來專家教路，從安全、耐用程度及功能性作多方面分析，助大家揀選優質電飯煲。



東網記者日前進行街頭訪問，發現大多數市民都十分關注電飯煲內膽是否安全。鄺女士表示，經常會使用電飯煲，如果內膽物料不佳，擔心長期食用會影響健康。「冇研究個內膽用咩造，用得耐都會驚，始終裝飯時大力刮，啲飯焦洗唔乾淨，都有機會整甩（塗層）。」



另外，市民亦對電飯煲內膽的耐用程度非常留意。張女士表示，不時會更換內膽，確保安全，「一有少少花我哋都唔會用，會換個新嘅。」她更分享保養心得，「我哋會用一個碗另外洗米，唔會喺個內膽裏面洗，因為知道會刮花！」而梁女士就坦言，知道應避免在飯煲的內膽洗米，因米粒中的沙石，有可能會刮花內膽，「但都係因為貪方便所以冇理到。」



貼士1：玻璃內膽抗磨耐高溫



常見的電飯煲內膽材質包括鋁、不銹鋼等，原來物料安全隨時影響食用健康，例如不銹鋼有機會釋毒，台灣曾有報告指，市面上不同產品使用的鋼材規格不一，用具出現刮痕，凹凸不平等徵狀時，烹調過程可能會釋出其他金屬。



除常見的內膽物料，現時市面上更有玻璃內膽電飯煲供市民選擇。家品店店長Herman表示，玻璃無塗層，同時容易清洗。「玻璃抗磨，不含重金屬，無色及不吸味，可以幫到市民擔心內膽剝落嘅問題。」他又指，這種Borosilicate glass玻璃材質不易受熱破裂，耐高溫達400°C，而冷熱溫差200°C，可以用於煲飯，亦可將其直接放進雪櫃。玻璃內膽沒有塗層剝落的問題，使用亦更加放心。



貼士2：功能多多 點止煮飯咁簡單



除「煮飯」這份正職外，市面上大多數電飯煲都有多種煮食功能，變相不必另外添置其他煮食用具，更加實用。「有電飯煲更有9種煮食功能，包括快速飯、煮飯、菜飯、煮粥、小米粥、嬰兒粥、煲湯、燉煮及乳酪。」Herman舉例指，其中「煮飯」功能中，加入了10分鐘的「焗飯」時間，當米飯煮熟後，會靜待10分鐘，令熱力滲透待更徹底，米飯就更加有口感。



貼士3：熱水浸泡易清洗



購得一個適合的電飯煲，亦要懂得如何保養。「好多人貪方便就會直接喺個煲加水洗米，其實咁樣攪動係會刮花個內膽。另外，如果個煲有飯焦，好多人都會大力去刷，但都會傷害到內膽。」Herman教路，清洗內膽時，應先用熱水浸泡一會，然後再進行刷洗，清洗會比較容易，且不會破壞到電飯煲內膽。



Herman提醒，經煮食過程後，內膽有一定熱度，如果用家想從電飯煲拿內膽出來，應用毛巾或手套輔助，以免燙傷。