公務員薪酬趨勢指標出爐　建議高級加4.58%中低級加5.08%

近18萬公務員每年調薪的重要指標、薪酬趨勢調查結果今日(16日)出爐，扣除遞增薪額後，建議低級公務員加薪3.13%，中級公務員加薪5.08%，高級公務員加薪4.58%，按照慣例，當局會將低級公務員加薪幅度與中級公務員睇齊，即全體公務員料加薪最少4.58%。



高級公務員協會主席黃孔樂指，今年報告結果與外間人力資源公司的數據脗合，認為報告的數據合理，初步認為可以接受，將會詳細研究，下周再決定是否確認報告。他又指，以高級公務員計算，約六、七成已達頂薪，升級職位較少，估計未來數年遞增薪額會再上升，扣除遞增薪額將會蠶食其加薪幅度，未能追得上私人公司的幅度，影響公務員士氣，建議以「封頂」形式處理，他感覺局方近年較認真討論，希望當局在今年內答覆。



第一標準薪級公務員評議會職方主席林榮松指，若今年低級公務員加薪幅度與中級睇齊，幅度會較去年好，雖基層公務員知足，但慣例非恒常機制，遞增薪額將不斷攀升，影響加薪幅度，低級公務員受壓，要求當局正視問題。



紀律部隊評議會職方主席黎偉生指，如果不扣減遞增薪額開支，是近乎評議會的預期，希望今年高中低級公務員可劃一加薪，又認為將遞增薪額開支設上限的方案在現階段可取及正面，但希望在可見將來會有突破，最終達到免除扣減遞增薪額開支的目標。



華員會會長利葵燕指，目前難以評論報告書的數字，需時審核，而過去數年都關注遞增薪額不斷上升的問題，令薪酬趨勢淨指標異常低，促當局調整。



薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝指，今年有108間公司參與調查，涉及14.6萬名員工，數據反映市場情況，至於加薪原因或涉及經濟轉好，或需挽留人才。