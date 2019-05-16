逃犯例法案會鬧雙胞胎　建制批泛民欠誠意會面變公關騷

立法會負責審議修訂《逃犯條例》的法案委員會「鬧雙胞」，按立法會內務委員會指示而擔任主持會議的建制派最資深議員石禮謙，在經過兩次會議後仍未完成選舉主席工作。泛民主派早前提出，與建制派及政府舉行三方會議，最後只有建制派參與，並於今早(16日)會面近半小時。建制派在會後表示，看不到泛民主派有誠意會面，形容為一場「公關騷」。



有份出席會面的工聯會麥美娟表示，泛民主派在會面一開始時，提出要求建制派游說政府撤回修訂《逃犯條例》，以及承認民主黨涂謹申所主持的法案委員會是合法、涂是合法和合憲的主席。她表明，建制派是按會議常規處事，不能接受泛民主派的條件，認為是違反原則。她又指，建制派未來不用參與會面，但希望立法會可正常運作，不要再有混亂。



「建制派班長」、商界議員廖長江表示，會議未有就法案委員會進行深入討論，並指不可能達成共識，只是立場宣洩。他又指，建制派會重新檢討目前情況，盡量就法案委員會達成建制派的共識。



至於有泛民主派議員昨(15日)提出假設，建議法案委員會重新再選主席，泛民主派代表今在會面後表示，相關言論是引發建制派就法案委員會的情況提出其他想法，但建制派在會上卻隻字不提，對此感到「出奇」。代表重申，有百分百誠意與建制派會面，又指與建制派無共識和協議，會面是希望讓市民知道泛民並非鐵板一塊。



有份參與會面的公民黨楊岳橋表示，事件始作俑者是政府，認為政府繼續抽手旁觀、置身事外，會對立法會沒有任何好處，希望建制派能認清事實，政府解決現時的困局，要求撤回修訂及盡快處理台灣殺人案。民主黨胡志偉則批評，政府是亂局始作俑者，置身事外是不負責任，呼籲政府撤回方案。