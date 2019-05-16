中大讀醫最低門檻為文憑試40分　未來推學生自主課程

中文大學醫學院的內外全科醫學士課程向來是不少中學文憑試考生的心儀科目，中大今(16日)公布，今年文憑試考獲7科40分及面試合格學生，並將此科目列為聯招首選，即達到入讀的最低門檻。



中大醫學院院長陳家亮指，考慮7科成績是希望收取學術表現較平均及全面的學生，舉例指，有學生6科36分，但其語文能力較差，相反有學生7科40分，其整體學術表現平均，則是醫學院較為考慮的人選。他表明，中大醫學院非為培訓公立醫院醫生而設，強調是以教育及學生為本，故該院未來會推「學生自主課程」，讓學生自由選擇修讀其他非醫科科目，如語言等，亦可選擇到不同學院交流，擴闊視野。



他又表示，中大過去收錄99%本地學生，強調文憑試考生人數遠遠較IB多，但表明不會列明收錄比例，「講咗出嚟做唔到會好尷尬。」



另外，醫委會早前通過放寬海外專科醫生實習要求，陳認為，任何方案若可吸納有質素的海外醫生來港、能惠及公共醫療架構或公共衞生，均應積極考慮，又舉例指中大聘請的海外醫生會兼顧醫療、教學、科研等多方面發展，聘請的要求相當高。