30多年前狎視障女童　張健華5項非禮罪全部罪成

葵涌私營殘疾人士院舍「康橋之家」前院長張健華，涉嫌在30多年前在學校及夏令營性侵犯1名視障女子，事件多年後才被揭發，張被控5項非禮罪，區域法院今(16日)裁定其5罪全部罪成。法官將案件押後至下月6日判刑，期間待索閱被告背景報告及事主受影響報告，並指案件嚴重，被告可能判囚，故不予保釋，張須還押看管。



57歲被告張健華，被控在1982至86年間在某學校的圖書館、梯間和康樂室內，三度非禮該校女事主X。另外，他亦被指86年在該校舉辦一個宿營時，在淋浴間及泳池兩度非禮X。案發時被告年約20至25歲，X則年約7至12歲。



法官裁決時表示，女事主X的證供清楚表示她不願意侵犯者接觸她，本案並沒有證據顯示X對被告懷有積怨，或是有任何理由要捏造30年前的事件，且X因聽聞張的新聞而挺身而出，這樣做對X無可見好處，X並沒有動機誣陷被告。辯方曾質疑X事發後既沒有張聲，亦沒有向他人求援的反應，法官則認為這正脗合師長對X的印象，是文靜怕事，且張當時乃學校中的明星學生，受同學擁戴，X怕得罪張而不敢投訴屬合情合理，故認為此非但不能削弱X的可信性，反令其性格更為立體。



就着辨認身份方面，法官指X雖現已全盲而未能在庭上指認被告，控辯雙方傳召的眼科專家亦同意X在案發時能近距離視物，可見對方五官輪廓、身形等，並靠整體感覺來辨認他人。而X亦稱當時仍能自行上學，並辨認出侵犯者的膚色黝黑、身形、整體感覺等，非只靠聲線辨認。再者，即使辯方一度指學校或有人假扮張，惟不論X或教職員的證供，均沒有證據顯示有人曾假扮張，甚或以張的身份行事，且學校文件中顯示當年只有一位張健華就讀涉案學校，並曾擔任校內助理。從一環接一環的證據，唯一的可能性直指被告便是X口中尊敬卻侵犯她的健華哥哥，而X在盤問下就主要情節未有動搖，X堅定及清楚地道出事件，X為一名誠實的證人。



相反被告的證供雖有條理及組織，但很多地方顯示他不盡不實之處。首先，被告多番強調自己的視障問題，以示自己為一名需人扶助的盲人。法官卻指他不用學習點字、每月自行往返大陸逾10次、在警方認人手續中能要求警方剔除一名戲子，且被告自犯人欄步出往證人枱時，更不需人提點，便能自行踏上高一級的證人枱，可見被告的視力即使遜於常人，亦未至於他口中所述的情況，直指被告目的為誇大其視力問題。



再者，被告庭上供稱只聽聞X之名，卻沒接觸、不認識，法官質疑在學生人數相當小的學校，而被告又為助理，活動也是小班行事，不可能完全沒有機會接觸。被告及後解釋何以辭職的理由，亦與校方對他的指控不成比例，被告所言年少氣盛及有感與校方失去信任，法官認為這只是工作態度，不認為是其辭職的理由。法官認為被告的證供乃就控方證供度身訂造，拒納其證供。



另外，藝人衛詩雅到庭旁聽案件，她表示將會在電影飾演記者，而她對張一案有興趣，故來旁聽做資料搜集。