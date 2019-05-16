網民熱話：豬肉檔冇豬肉賣　轉型賣內褲彌補損失

受非洲豬瘟疫情影響，豬肉檔豬去樓空，但亦有人出奇招，希望可補回無法營業帶來的損失。昨日（15日）有網民發現大埔墟一間豬肉檔臨時轉型賣內褲，網民笑言畫面好香艷，亦有人推測是豬肉檔以日租租給附近小販。



網民小龍子‎在社交群組「Tai Po 大埔」上載相片，指見到大埔墟大光里一間豬肉檔賣內褲。相片中可見，原本用作掛豬肉的肉架上，掛有睡衣和內褲，也有價錢牌標明$20及$5。吸引不少拉着「買餸車」和手上拿着「一袋二袋」的外傭及家庭主婦，站在檔前選購心頭好。



東網記者現場所見，除了豬肉檔肉架掛滿內衣褲，檔前亦擺放大堆男裝及女裝內褲等供人選購。現場的內衣褲售價普遍較便宜，而兩名戴上口罩的女店員負責收錢，其中一位店員表示，以散貨場形式在檔口賣內衣褲，又指生意不錯，「我地周圍去賣，邊度有位咪邊度賣，做到幾時都唔知，生意都ok。」惟她直言，在豬肉檔擺賣要忍受臭味，故戴上口罩開工。



亦有平日在該檔口買豬肉的途人肉檔臨時轉型表示理解，「人哋（肉檔東主）都要搵食㗎嘛，都要交租，咁做好正常。」



網民有話說

小龍子：好大可能係用日租租畀隔籬啲小販啫。

Hung Chan：睇嚟啲底衫褲佢都有排賣。

Fion Tsui：畫面好香艷喎！



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