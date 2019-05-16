皇崗口岸重建擬推兩地一檢　貨檢功能將取消

隨着香港和深圳第7個陸路口岸「蓮塘/香園圍口岸」料於今年底落成，深圳市口岸辦在周二（14日）舉行新聞通氣會，除了介紹該口岸的工程進度，同時透露關於皇崗、沙頭角口岸重建的計劃，當中提到未來擬在皇崗等陸路口岸採取「兩地一檢」安排。



會上指出，目前皇崗口岸計劃重建成公路鐵路複合型口岸，初步形成了口岸原址重建和異地重建兩類方案。重建後的皇崗口岸有望採取「合作查驗、一次放行」的查驗模式，目的是方便旅客通關。深圳市口岸辦陸路口岸處副調研員劉增明接受內媒訪問時表示，通關模式創新方面還需要與港方協商，目前僅是初步設想。



未來除了保留深圳灣口岸貨檢功能，皇崗（即落馬洲中方邊境）、沙頭角及文錦渡口岸將取消貨檢功能，深圳市亦計劃對沙頭角口岸聯檢樓拆除重建。目前相關可行性報告已編制完成，正會同鹽田區政府進一步優化方案。



新口岸方面，蓮塘口岸於2013年11月正式動工，目前除「一站式」專案建設外，總體工程基本完成，場地配套完成總工程量95%，已進入查驗單位設備安裝階段，有望於今年第三季度開通運行。



另深圳市口岸辦、福田區政府等部門將於下周二（21日）聯合舉辦口岸通關改革創新研討會，探索口岸運行機制、體制、模式等方面的創新路徑，屆時人大代表、政協委員、港方代表、進出口企業代表等將出席。