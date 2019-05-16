葵涌食品廠恐怖意外　工人遭醬油攪拌機攪斷手掌

葵涌發生恐怖工業意外。現場是永業街21號永業工廠大廈一間食品工場，製作醬油、調味品、湯圓及冷藏點心等產品。今日早上10時許，一名姓黃（61歲）男工人，在工場內操作一部醬油攪拌機期間，右手疑突然被機器猛扯入攪拌處，手掌登時遭攪斷，血流如注，黃痛極驚呼，有其他工人見狀大驚，慌忙報警。



警方及救護員接報趕至，其時黃仍然清醒，他在場接受急救後，再由救護車送院治理，情況嚴重。據悉，斷掌事後一併被運往醫院，院方亦隨即為事主進行緊急接駁手術。警方初步調查後，相信事件沒有可疑，案件列作工業意外處理。勞工處發言人指，案發後已派員到現場了解，並正就意外原因展開調查。



工業傷亡權益會指，就飲食業機械操作，僱主需購置和使用裝有適當安全護罩的機器。有效的護罩可防止身體與機器危險部分接觸而導致意外。另外，機器亦應設「緊急停機掣」，若發生意外時，可盡快關掉電源，減輕受傷程度。而機械啟動期間，操作員身體應與機械保持一定距離。同時間，僱主應向工友提供輔助設備和相應之安全訓練，確保工友正確操作機械。



有急症科醫生表示，手掌細胞在無血液供氧下，可維持約六小時生命，若超過時限仍未做手術，傷口可能被細菌感染致細胞壞死，降低駁回機會。另外，傷口若遭鋸齒狀切割工具撕裂式割開，切口不齊，亦難以接駁。由於接駁手術後或會產生不同的後遺症，包括手部無力、麻痹等，故若有信心可以恢復手掌五成以上功能，會建議傷者進行手術，否則裝義肢或會是更佳選擇。