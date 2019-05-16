訛稱警察調查員威嚇援交女性交　強姦積犯候判

33歲推銷員因扮模特兒公司經理人強姦少女而入獄6年，甫出獄3個月後，又向18歲的援交女說自己是警察「外判」調查員，聲稱要將援交女的資料交予警方，以此要挾她跟他性交，更將本來已付的3500港元肉金「檢走」作證物。該名推銷員林介文本被控強姦，今(16日)於高院承認「以威嚇手段促致非法性交」的交替控罪，還押至下月11日等候其背景、心理、精神科報告，以及女事主的創傷報告後判刑。



事發於2017年8月29日，為減家人負擔想籌學費而從事援交的18歲女事主X，跟被告林介文到觀塘一賓館交易。被告藉詞要證明X已成年而拍下她的身份證。而在鴛鴦浴後在X替他口交期間，他說自己為警隊「外判」負責收集援交情報，更將放在枱面的肉金放入可再封膠袋「檢走」。被告又說可放過她，但要求性交，X擔心自己被捕本想穿衣離開，在被告要挾下惟有應允，被告並無使用避孕套，同時更錄影錄音。



兩人離開賓館時，被告更指為免同袍起疑，要X跟他手拖手扮情侶。翌日他再聯絡X要求性交，以證明他們是情侶而非援交，X深受困擾向社工求助，最終報警。



控方指被告於2013年7月強姦罪成被判監6年，2017年5月8日出獄後，8月29日便干犯本案。法官明言，被告有同類前科、出獄後不久又再犯、犯案期間錄影錄音，以及沒有使用避孕套等，都是加刑因素。律師則求情指被告認罪，毋須X出庭作供及將她的照片在陪審團間傳閱，是唯一求情因素。