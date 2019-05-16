立法會三讀通過財政預算案　泛民4議員投贊成票

立法會最後一天審議財政預算案，今午(16日)約4時半以44票贊成、15票反對及0票棄權下三讀通過。



15反對票全來自民主派，44票贊成票中有4票來自民主派，包括會計界梁繼昌、資訊科技界莫乃光、衞生服務界李國麟及教育界葉建源。此外共9名議員缺席投票，當中建制派有3人包括新民黨葉劉淑儀、地產及建造界石禮謙、體育、演藝、文化及出版界馬逢國。民主派撇除服刑中的邵家臻，及剛完成切腦瘤手術而告假的陳淑莊，其餘缺席4人包括法律界郭榮鏗和3名民主黨議員許智峯、涂謹申、黃碧雲。



今年預算案「派糖」措施包括領取綜援、生果金、長者生活津貼及傷殘津貼人士發「雙糧」；向基層學生發放一筆過2500港元津貼；向領取長者醫療券的長者一次性地提供額外1000港元金額；寬減薪俸稅及個人入息稅75%，退稅上限2萬港元；寬減利得稅75%，退稅上限2萬元；差餉寬免4季，每戶每季上限為1500港元；寬免2019/20年度商業登記費；向2020年中學文憑考試學校考生代繳考試費。



今早多名提出修正案的議員發言，至10時半開始就56項修正案進行表決。因未能取得功能組別及地方選區兩部分在席議員過半數支持，53個修正案遭否決，包括其中一項削減律政司司長鄭若驊全年薪酬開支423萬港元。另有3項修正案均因動議人不在席未獲處理。



議員郭家麒指今年所有修正案均是削減不濟的官員及部門開支或薪酬，可是從昨天(15日)的官員發言可見，政府根本不理會議員的批評與訴求。他批評坐擁萬億儲備的政府對弱勢社群的訴求視而不見。議員田北辰稱預算案反映政府有很多政策想推行，但轄下各政策局卻未能配合。議員梁美芬形容今年財政預算案無大過失，雖穩陣卻無長遠，各政策局不夠進取。