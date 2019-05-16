投資移民富豪毆酒店保安判守行為　官：唔好帶陋習嚟香港

經投資移民計劃由內地來港的富豪，因多次在香港喜來登酒店酒吧醉酒鬧事，早已被該酒店列入黑名單，去年11月他企圖再次闖進該酒店，即被保安員攔截，糾纏間他揮拳毆打保安員胸口，又向對方「批㬹」，令對方倒地，酒店主管見況遂報警。涉案富豪早前被控一項普通襲擊罪，但案件今日(16日)在九龍城法院再訊時，控方同意撤銷對他的起訴，准他以簽保守行為方式了事。法庭同時命令他守行為期間不得再踏足喜來登酒店。



50歲被告李強被控於去年11月24日，在香港喜來登酒店襲擊一名保安員。庭上透露，被告是一名投資移民，有3名子女在美國居住，他曾是喜來登酒店的貴賓，經常光顧該酒店的酒吧，但他不止一次在酒吧喧嘩衝撞，因而被酒店列入黑名單。



主任裁判官吳蕙芳今日在庭上夾雜廣東話及普通話多番訓斥被告：「你是國家批准你移民香港的，可是你囂張跋扈，有辱國家給你的寄望，丢不丢臉？」。吳官續說：「你既然已經是香港居民，就應該好好提高你的修養」、「唔好忘記自己係中國人，唔好帶埋陋習嚟香港，令國家無面。」



吳官又告誡被告，他雖是投資移民，也不應該財大氣粗，他身為人父就應該好好以身作則，否則他的下一代也是沒希望的。最終他獲准自簽2000港元、守行為15個月，守行為期間亦不得再次踏足喜來登酒店。