涉遭無業漢強姦成孕　事主：想當無識過呢種人渣

29歲無業漢曾友狄疑苦追年輕女子不果，涉以訊息恐嚇女方見面並在時鐘酒店將她強姦，令其因姦成孕，案件今(16日)在高院續審。事主X續接受辯方盤問，並繼續談及有關X吸毒的問題。



X指從無與被告及其友人「廣少」等人一同吸毒，廣少等人亦從無向她供應毒品，她吸食的毒品是她朋友提供。辯方指X常到涉案賓館是因該處私密，可上去與廣少等一同共用毒品，而他們亦會免費向X提供毒品，X在該處吸毒期間亦與被告有頗親密接觸，包括讓其撫摸身體及接吻。辯方指X讓他這樣做可能出於喜歡他或不介意，亦可能因可免費使用毒品才這樣。對於辯方說法，X全盤否認並堅持沒有與被告等人一同吸毒。



辯方其後問及X收被告恐嚇訊息一事。辯方指X曾稱收訊息時身邊約有3位朋友，如X覺得該些訊息危險為何不告之朋友或報警。X即語帶激動表示：「因想自己盡量一個人解決，唔想多一個人擔心我。」不過她又稱：「但係做錯咗囉，咪搞到今時今日咁，係我蠢，我唔抵可憐㗎，你哋可以咁話我。」



辯方指被告根本無發過該些恐嚇訊息，否則X早已告之友人或報警，但X否認。辯方又質疑為何不與被告在餐廳傾談解決事件而要跟被告上的士到荃灣。X稱當時「無諗咁多」，只係想「硬淨同佢傾」腦袋一片空白便上車，她承認當時是「衝動咗」。她又承認在車上無與被告傾談解決事件，因她認為是被告提出「挑戰」恐嚇她，故應由被告先開聲。她更指「我想同佢哋無任何關係，想當識都無識過呢種人渣」。



X確認與被告上賓館前沒詢問過為何會上去，亦知道去賓館可能有危險，但她稱當時無想任何東西，只想盡快上去解決「唔好再煩我，出嚟一次解決咗佢」。辯方指當日是X主動約被告出來，並一同去賓館享用毒品，2人在的士上亦有交談，但X否認此說法。另外，她亦確認該些恐嚇訊息已被她全部刪除。