濕紙巾多化學物易致敏　醫生稱梘液清水洗手已足夠

夏日炎炎，小童容易出汗，不少家長會帶備濕紙巾及搓手液出外為子女抹汗清潔。惟有醫生指出，濕紙巾及搓手液含有多種化學成分，例如香料可能引致敏感、皮膚炎，甚至影響生殖系統，且嬰幼兒皮膚比成人薄，更易吸收產品成分，提醒家長選購濕紙巾及搓手液時需留意成分及殺菌效用。



急症科專科醫生司徒敬豪指出，每逢有傳染病流行季節，則會有三分之一病人是患皮膚病而求診，雖未有統計當中有多少是由濕紙巾及搓手液過敏引起，但這些產品內含的化學物質多，包括人工香精、殺菌劑、保濕劑、防腐劑及螢光物質等，容易引發皮膚病。



他「教路」挑選搓手液三招，包括選擇含乙醇而避用含異丙醇的產品，最好選擇酒精濃度達60%以上的產品，酒精揮發快能有效殺菌又不在皮膚停留；搓手液成分愈簡單愈好，避免選擇含香料的產品；塗抹搓手液後宜塗抹合適的潤膚膏保濕。



至於濕紙巾，他建議應盡量減少使用，「其實要殺死致病細菌，用梘液及清水已經足夠。洗手需要至少20秒，啱好等於唱兩首生日快樂歌嘅時間。」



世界綠色組織行政總裁余遠騁亦指，濕紙巾並非普通紙巾，若被沖到大海，分解時會釋出微塑膠，加劇海洋塑膠污染問題。建議市民少用濕紙巾，減低對環境的影響之餘，亦可減少皮膚接觸化學物質的機會。