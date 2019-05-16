販毒案傳譯員翻譯失準對被告欠公允　官裁上訴得直

高等法院兩年前審理一宗涉及1公斤「冰毒」的販毒案時，臨時拉夫安排一名職業欖球員做傳譯員，為案中被告提供英語及湯加語即時傳譯服務，該被告被裁定販毒罪成和判監23年9個月後提出上訴，並傳召該名傳譯員證人，而該名傳譯員承認自己只能傳譯到20%至30%審訊內容。上訴庭今(17日)頒下判決書，裁定上訴人得不到公平審訊，判他上訴得直，撤銷其定罪，下令重審案件。



判決書透露，該名傳譯員現時在澳洲居住，他早前透過視像系統越洋作供，上訴庭信納該名傳譯員的證供，並准許上訴人Moala Alipate用他提供的新證供上訴。



該名傳譯員表示，他是一名職業欖球員和教練，他在香港工作時，有人找他做司法機構的傳譯員，為上訴人提供英語及湯加語傳譯服務，雖然他之前沒有傳譯經驗，但他在得悉在香港找不到其他人可提供該傳譯服務，因不想上訴人還押等候審訊受到拖延，才答應提供該服務。



該名傳譯員供稱，他是從父母和湯加社區習得湯加語，而他在求學期間的教學語言是英語。他覺得原審法官游德康在引導陪審團時說話速度太急促，加上沒有停頓，他未能把法官的說話逐字傳譯給上訴人聽，他估計只能傳譯到當中20%至30%內容，雖然他已竭盡所能，但只能譯出大概意思。



上訴庭指出，《基本法》和《人權法》保障受審人士得到公平審訊權利，該權利涵蓋傳譯服務。香港法庭向受審人士提供的是即時傳譯服務，傳譯員會在犯人欄旁邊，即時把證人、律師和法官的說話由一種語言傳譯成另一種語言，雖然上訴人懂英語，但當他聽傳譯員說湯加語時，他不能聽到掌握英語的內容。



上訴庭指出，由於該名傳譯員表示自己只能傳譯到20%至30%內容，加上法庭也不知道他譯漏的內容是否關鍵，上訴人已得不到公平審訊的權利，因此推翻原判。上訴庭又表示，原審法官說話速度並不是太急促，但因該名傳譯員並非專業及缺乏即時傳譯技巧，他才會覺得原審法官說話速度太急促。