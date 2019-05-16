偷朋友8萬元且兩度刀劫一樓一鳳　積犯囚6年8月

一名有誤殺及非禮搶劫前科的無業積犯，今天(16日)在高院承認在前年底至去年初期間，兩度持刀綁劫「一樓一鳳」，以及偷取他一名朋友藏有逾8萬港元現金的腰包。法官就2項搶劫及1項偷竊罪，判他總共入獄6年8個月。



47歲被告劉嘉寧過往有多項案底，包括在1999年與一名女子爭執時捏斃對方，於2000年因誤殺罪被判監10年。他在2009年又因3項搶劫和1項非禮罪被判囚10年，至2015年出獄，但要接受監管至去年初。他今天承認的3宗罪行，都是在監管期內犯下。



被告首項盜竊罪在前年10月6日發生。案發前被告玩網上遊戲認識一名粥店職員，兩人常在位於旺角的粥店聊天。案發日中午他們又在粥店閣樓閒談，被告趁朋友走開時，偷走對方一個放有8.42萬港元、即粥店兩日生意額的腰包後逃去。



至於兩宗打劫鳳姐案，則分別在前年12月27日和去年1月3日發生。首宗案的受害人X在尖沙咀發利大廈工作，當日中午被告在其單位外徘徊，等待X送客離開後強行闖入，並用10吋長生果刀指住X頸部，威脅她從抽屜取出3000多港元給他。之後他用膠索帶綁住X的雙手拇指和雙腳拇趾，並用內褲塞住她的口後逃去。第二宗劫案的「鳳樓」則在尖沙咀香檳大廈，被告假扮嫖客入單位後，拿生果刀指嚇事主Y的頸，然後取去對方500港元現金和手機。被告同樣拿內衣塞住Y的口，和綁住她雙腳拇趾防止Y追他。被告去年1月4日被捕。



辯方大律師求情表示，被告被捕後已立即將事情和盤托出，並早已表示會認罪，既節省法庭時間和公帑，亦免卻兩名從事性工作的女事主要出庭作供的尷尬，本案暴力程度亦不及同類案件嚴重。



法官指出，本案涉及闖入私宅，用武器指嚇事主，以及綑綁事主和用衣物塞口，亦有一定嚴重性，被告已有同類案底，誤殺案底亦涉暴力，盜竊腰包案涉款逾8萬元，亦可算嚴重。考慮被告認罪後，法官認為盜竊罪應判監10個月，兩項搶劫應各判監5年2個月，部分刑期同期執行。