海豚疑覓食迷路　誤闖香港仔避風塘

昨日(15日)有市民在香港仔避風塘海域發現有一條灰色海豚出沒，懷疑海豚走失迷路，擔心會被避風塘的遊艇撞傷。海洋公園保育基金發言人證實，昨日接獲漁農自然護理署及海事處的相關通知，曾一起到場視察，惟未有發現該海豚的蹤影。



至今日下午，海洋公園保育基金接獲漁護署及水警通知，再發現於南區水域出沒的海豚蹤影。鯨豚擱淺行動組成員隨即到場視察，並確認該海豚為幼年亞熱帶斑海豚。海豚目前身體狀況良好，並沒有擱淺的危機。保育基金及漁護署會繼續密切留意海豚的狀態。同時，保育基金呼籲市民跟海豚保持距離，不要騷擾海豚。



亞熱帶斑海豚於熱帶及亞熱帶水域出沒，包括台灣和菲律賓。自1996年起，本港水域間中有亞熱帶斑海豚出沒的紀錄。香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚擱淺個案，可致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片（如有），讓行動組能盡快到場跟進。



香港海豚保育學會會長鄭家泰估計該條是熱帶斑海豚，非香港常見的海豚品種，斑海豚通常在離岸較遠的水域出沒，間中亦會在外海水域出沒。他懷疑該海豚是追逐魚群覓食，誤入避風塘。從相片中所見，該海豚並無受傷，仍很活躍，料有能力自行離開，他呼籲市民勿湧到該避風塘觀豚，給空間該豚離開。