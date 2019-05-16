3口岸擬變純旅檢　蓮塘/香園圍孭飛貨檢業界憂配套不足

內地媒體報道深圳市口岸辦公室擬將皇崗口岸、沙頭角口岸及文錦渡口岸取消貨車通關，轉為純旅檢口岸，而貨檢日後則由深圳灣口岸及即將通關的蓮塘/香園圍口岸負責。土木工程拓展處出版的小冊子透露，連接蓮塘/香園圍口岸的香園圍公路將於本月26日上午8時通車。香港運輸業界證實內地有相關規劃，並可能於2024年全面實施，但業界批評現時深圳灣口岸配套不足，擔心新開的蓮塘/香園圍口岸亦有類似情況，不利運輸業運作。



現時深港之間有7個陸路口岸，當中羅湖口岸及落馬洲口岸為純旅檢口岸，而皇崗口岸、沙頭角口岸、文錦渡口岸及深圳灣口岸則同時供旅客及貨車通關。



內地傳媒報道，鑑於蓮塘/香園圍口岸即將通關，深圳市口岸辦公室將檢討深圳各口岸功能，當中皇崗口岸、沙頭角口岸、文錦渡口岸將取消貨檢功能，變成純旅檢口岸，日後東部跨境貨車將經蓮塘/香園圍口岸過關，而西部跨境貨車則經深圳灣口岸過關，即「東進東出、西進西出」。



香港陸路客貨運輸議會主席蔣志偉表示，兩年前深圳市口岸辦公室已向香港運輸業界交代過相關規劃，而兩星期前他亦收到消息指，皇崗口岸、沙頭角口岸及文錦渡口岸會於2024年前關閉貨檢通道。他稱，香港運輸業界明日(17日)下午將北上與深圳市交通運輸局開會商討有關細節。



蔣指，雖然深圳灣口岸已通關多年，相關配套仍未完善。他指，貨車司機經常因為貨物被抽驗而滯留關口數小時至兩天不等，期間他們需要地方用膳及休息，但深圳灣口岸位置偏僻，司機需徒步約2公里到附近市區才找到餐廳，或返回皇崗口岸一帶的運輸公司辦事處方可休息，十分不便。他稱，兩年前深圳灣口岸管理部門曾承諾在該口岸附件興建辦公大樓供運輸公司進駐，但至今杳無音訊。



蔣續稱，即將通關的蓮塘/香園圍口岸亦位置偏遠，周遭荒蕪，他擔心會有深圳灣口岸的相同問題，認為深圳市在未解決所有配套問題前不應貿然關閉皇崗口岸、沙頭角口岸及文錦渡口岸的貨檢通道。



運輸及房屋局表示，了解深圳方面希望以循序漸進的方式，分階段推行調整深港陸路口岸功能計劃，就此，局方會繼續與深圳方面保持溝通，反映業界意見並爭取有關安排，希望能按情況及需要，考慮實施相關便利措施。