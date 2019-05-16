越南進口窗簾杆暗藏蠱惑　台海關繳305公斤K仔

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，台灣的台中海關人員今年初，在一批來自越南、報稱進口窗簾鋁杆發現異樣，於是花近10小時破拆鋁杆，搜出962包以錫紙包裹、共重305公斤的毒品氯胺酮（俗稱K仔），估計市值近1億港元。



調查局表示，該批毒品於今年1月18日進入台中港，案中陳姓主謀得知貨櫃運抵後，隨即遙控指示張姓手下，到高雄與同黨林某星接頭，又安排另一詹姓同黨匯款給物流公司及辦理報關公司。



同月19日，林某星等人入住台中一間汽車旅館，商討取貨及其他分工安排；2天後，林某星駕駛大貨車，載着張姓男子前往西屯區準備取貨，被在場埋伏的警員當場逮捕。同日上午，警員亦掩至各人入住的汽車旅館，拘獲詹姓及另一名林姓疑犯，而主謀陳某及其張姓手下則仍在逃。調查局指出，案中各人並無黑幫背景，全案訊後已依毒品罪送辦。



今次是過去192日內第37宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/