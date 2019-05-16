17%香港應徵者唔老實　澳洲求職者則常瞞刑事紀錄

應徵者偽造學歷或虛報就業紀錄情況普遍，就業背景審查機構HireRight最新研究發現，去年香港多達17%應徵者提供的資料不真確，其中2成教育資料或學歷涉造假，高於亞太區平均數。研究又指，澳洲應徵者的刑事紀錄不真確是區內最高，有多達2成應徵者提交虛報紀錄或經「潤飾」的履歷。



該機構每年為200多個地區進行數百萬次背景調查，尋找應徵者提交給準僱主的資料是否一致，該機構分析亞太區9個國家及地區情況，包括檢查應徵者遞交的刑事紀錄、就業、教育、信貸報告和專業執照等項目。



結果發現，香港僱主近2年最常見進行應徵者就業背景檢查，整體資料不符比率雖較2017年下降，但去年仍有17%屬不真確。各類資料中，多達20.8%涉及教育資料不實，雖較2017年下跌5個百分點，但仍高於亞太區平均值9.4%。



至於澳洲應徵者整體資料不實比率有改善，由2017年20.4%降至19.5%，但刑事紀錄檢查不符現實情況嚴重，比率為1.3%。機構估計，可能因應徵者不呈報認為屬於輕微的罪行，例如醉酒駕駛或鹵莽駕駛等。