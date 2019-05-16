法改會倡增「沒有保護罪」防虐兒　可囚15至20年

近年出現不少虐待兒童案件，甚至有兒童被虐待至死。但這類案中若在指稱的襲擊發生時，有不止一人分擔照顧，當局對特定施虐者提出控罪就變得困難。香港法律改革會建議訂立一項新罪行「沒有保護罪」，若符合多個門檻，如被告人對受害者負有照顧責任，或是受害者所屬住戶的成員，並與受害者有頻密接觸等，受害者若死亡而被告被判罪成，最高可判處監禁20年。如若受害人受嚴重傷害，可判處監禁15年。



法改會轄下導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案小組委員會，由2006年開始研究相關項目，今(16日)發表諮詢文件，諮詢期為3個月。委員會主席韋凱雯表示，現時在虐待兒童或易受傷害成年人致嚴重傷害的個案中，疑犯保持緘默或互相指控，以及其他家庭成員為了維護疑犯而保持緘默，法庭在這類情況下為避免司法不公，如果受害人死亡或沒有能力說出事件，而控方不能在無合理疑點下證明哪一方須負責任，則謀殺或誤殺罪名不成立。



在這個情況下，殺死自己子女的父母或易受傷害成年人的照顧者，可能只會被裁定犯輕微得多的罪行，如虐待或忽略兒童罪等。故委員會在參考英國及新西蘭等國家的模式後，建議新訂「在因非法作為或忽略導致兒童或易受傷害人士死亡或受嚴重傷害的個案中沒有保護該兒童或易受傷害人士」罪。



在倡議的「沒有保護罪」中，兒童定義為16歲以下人士，而易受傷害人士則為16歲或以上、因疾病或精神殘疾等原因而無能力保護自己人士。委員會建議，若被告已察覺或應已察覺有導致受害者受嚴重傷害的風險，而被告沒採取步驟保護受害者，其嚴重程度在有關情況下足以支持施以刑罰，被告人應被施加刑事法律責任。委員會建議這項罪行的適用範圍應涵蓋家居及院舍照顧，而不論被告是旁觀者，或實際對受害人造成傷害，法庭亦可判處最高刑罰。



委員會亦倡政府應檢討及提高《侵害人身罪條例》第27條虐待及忽略兒童罪適用的現行最高刑罰。諮詢期完結後，法改會會向政府提出最終報告，立法程序則由政府決定。