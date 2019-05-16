立會修逃犯例亂象　政府預告直上大會審議

立法會審議修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，建制與民主兩派對壘爆亂象。消息指，政府最快於明天(17日)向立法會預告，把《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》直接遞交上大會審議。



綜合多方消息，基於目前立法會亂局已不能受控，建制派議員向政府反映難以經法案委員會審議草案，加上距離立法會於7月休會時間有限，故當局研判後已拍板決定將草案直上大會處理。



至於按立法會內務委員會指示而擔任主持的建制派最資深議員石禮謙，經歷兩次會議仍未完成選舉主席工作，早前已去信內會尋求意見。立會內務委員會主席李慧琼指明天內會會議將討論，希望能打破困局，料有激烈辯論及未必有共識。至於將《逃犯條例》修訂直上大會恢復二讀辯論，李重申政府有權決定恢復二讀的時間，至於直上大會是否需先解散法案委員會，李指議事規則沒有規定。



民主黨主席、立法會議員胡志偉指，如政府將草案「直上大會」，最快下月5日強行討論。早前有十多萬人上街反對議案，政府反而「霸王硬上弓」，依賴建制派的多數強行通過法例，批評做法是與全港市民為敵。他警告議案一旦通過，內地法制可透過法例的「後門」進入香港，要求港府充公資產、拉人封艇，損害香港利益。他促政府先撤回法例，以「一次性」安排處理台灣殺人案。



另外，政務司司長張建宗及保安局局長李家超今天(16日)與香港友好協進會會面，說明有關修例。有商界人士指，對逃犯條例在立法會裏嘈嘈吵吵，發生暴力混亂的場面，表示極度遺憾，希望議員以理性務實的態度處理修例，以減低外界憂慮。對於有關法案直上立法會大會是否可行，該商界人士認為是無辦法之中的辦法，當然最好是在法案委員會中以理性、務實、積極的態度去討論。