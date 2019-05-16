涉聘物流公司主席子以獲優待　摩通前高層被控兩罪

廉政公署今日(16日)落案起訴摩根大通證券(亞太)有限公司前董事總經理，控告她涉嫌向一間物流公司主席提供賄賂，即聘請其子在該投資銀行任職，致使該主席就有關物流公司的首次公開招股聘用投資銀行或機構時，對該投資銀行予以優待。51歲被告梁嘉彰被控兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》，現獲准保釋，下周一(20日)在東區裁判法院應訊。



被告於案發時是摩根大通證券董事總經理，她負責為摩根大通證券、摩根大通集團及其相關公司尋找生意。摩根大通證券約於2007年根據客戶推薦計劃，開始聘用由其客戶或潛在客戶介紹的求職人士。該公司屬總裁或董事總經理職級的高級職員，包括被告，可介紹求職人士予摩根大通集團或摩根大通證券聘用為分析員或助理。



其中一項控罪指被告涉嫌於2010年1月19日向該物流公司主席提供利益，即提供聘請其子在摩根大通證券任職的聘用合約，作為該主席就有關物流公司的首次公開招股聘用或聘請投資銀行或機構時對摩根大通證券予以優待的報酬。另一項控罪指被告涉嫌於2010年6月28日至2011年10月28日期間，以相同目的向該物流公司主席提供利益，即聘請其子在摩根大通證券任職。