盜個人資料申請信用卡購物　警破詐騙集團拘16人涉款140萬

去年年中起，警方先後接獲多名市民報案，指收到信用卡公司通知，要求他們交還欠款，惟他們均未有向該公司申請信用卡，懷疑墮入詐騙陷阱。新界北總區聯同屯門警區刑事部隨即展開調查，並鎖定一個涉案的詐騙集團。



警方初步調查顯示，集團會專門在低設防的住宅大廈偷取信件，或在不同社交平台張貼招聘廣告，訛稱聘請暑假工或散工，並要求應徵者交出個人資料。當個人資料到手後，騙徒便會偽造身份證明文件、住址或入息證明，再冒充受害人申請信用卡，並利用信用卡到不同地方消費，購買奢侈品、電子零件及積分卡等，繼而轉售圖利。



警方經深入調查及詳細部署後，在昨日（15日）及今日（16日），一連兩日採取代號「雷速」的執法行動，探員先後在元朗、屯門、上水及旺角區，以涉嫌串謀詐騙拘捕11男5女（27至55歲），當中2人為集團主腦，初步相信他們涉及至少21宗案件，涉款140萬港元，部分被捕人士報稱無業。



行動中，警方檢獲逾60張不屬於被捕人士的銀行月結單、部分存有受害人個人資料的私人信件，以及3本寫有約100名市民的個人資料的記事簿。同時間，警方在其中一名被捕人士的住所內，檢獲一批毒品及吸毒工具，該人士另涉藏毒及藏有工具可作吸食毒品用途。



警方表示，案中損失最大的受害人，被騙取30萬港元，騙徒冒認其身份申請信用卡後，多次「碌卡」消費，購買手機、金器及珠寶等。警方續指，暫未發現騙徒利用同一受害人資料，申請多於一張信用卡，警方相信行動已成功瓦解一個盜用他人資料申請信用卡的詐騙集團，行動仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。