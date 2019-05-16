港澳居民10月起可憑回鄉證　享逾30項網上公共服務

內地國家移民管理局周四（16日）宣布，港澳居民由今年10月起，持俗稱「回鄉證」的來往內地通行證，可享受內地居民身份證同樣的網上及自助服務便利，涉及30多項、9個領域的公共民生服務，包括辦理就醫掛號、購買保險、考試報名、共用單車等，及辦理銀行、證券、手機開戶和即時註冊開通網絡支付等金融理財事項。



內地國家移民管理局等16個部門在北京召開推介會，移民局發言人指，港澳居民及華僑的出入境證件將納入認證服務範圍，成為各類政務及公共服務平台、互聯網應用端註冊登記和使用的有效身份證選項，滿足各領域「實名」、「實人」、「實證」認證需求，為境內港澳居民、華僑持用出入境證件辦理各類社會事務時，提供更多網上辦理及自助辦理的便利。



移民管理局預計，新安排將有效解決港澳居民、華僑在內地持出入境證件辦理各類社會事務的多項問題，包括無法網上註冊、不能自助辦理、人工識別驗證慢、提交輔助證明材料多、辦事流程周期長等，亦有效防範不法分子利用虛假資訊或偽假證件違法違規辦理各類業務。