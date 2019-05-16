上網電價計劃批43申請　海洋公園年產電量夠200人用1年

港燈於去年8月底接受「上網電價計劃」的申請，迄今收到逾80份申請，43份已獲批准。其中海洋公園於「冰極天地」展館的天台鋪設太陽能光伏系統，工程已於今年第一季完成，預計系統每年可生產近20萬度電，相等於約50個四人家庭一年的用電量。另外，亦已有不少機構、學校或私人住宅參加了上網電價計劃。



「冰極天地」的天台合共鋪設600多塊單晶硅及多晶硅太陽能板，屬使用年期最長、轉換效率最高的類型。海洋公園亦發現園內不少地方可以做到太陽能發電，預計短期內會於整個公園範圍內推行。公園表示該計劃優勝之處，在於具經濟效益，慳電又有回報，更有助公園建立綠色形象。



任何港燈客戶(政府機構除外)，於港燈供電範圍內已安裝或計劃安裝太陽能光伏及/或風力發電系統 ，均符合申請資格。客戶可在港燈網站下載申請表格。安裝工程完成後，港燈會派員實地視察系統，滿意後便安裝智能電表，並接駁至港燈電網。港燈會向用戶全數購買由系統生產的電力，每度電由3至5港元不等。