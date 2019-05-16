大鼠戊肝再傳人　政府召跨部門會議商對策

衞生署較早前一連公布三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，食物及衞生局局長陳肇始今午(16日)發表網誌表示，政府高度關注，今日召開跨部門會議，與食物環境衞生署和衞生署同事商討對策，並聽取專家意見。她又提到今個月及和11月，食環署會在全港展開兩輪為期八星期的目標小區滅鼠行動，透過多管齊下的策略加強防治鼠患，包括改善環境衞生。



陳肇始表示，雖然局方暫未能確定感染源頭及途徑，但政府不會掉以輕心，會多管齊下，防止再出現更多大鼠戊型肝炎感染個案。自公布個案後，食環署已派員到患者居住的地區提供防鼠患資訊。整體香港的滅鼠措施，除了嘗試應用科技防治鼠患，食環署亦會聯同房屋署人員視察公共屋邨的鼠患情況，就防治鼠患提供專業意見及技術指導，包括改善樓宇防阻鼠隻設施。食環署亦會為房屋署人員提供防治鼠患的專業訓練。



要預防感染大鼠戊型肝炎，傳染病專家特別提醒市民避免食未經煮熟的食物。陳肇始具體提出食物安全建議預防肝炎，例如避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料、把生的肉類和內臟切成薄片，以加快受熱的速度，例如將切片的豬肝，用沸水烹煮或熱煎鍋或鑊炒最少3至5分鐘。軟體介貝類水產動物應加熱至內部溫度達攝氏90度並維持90秒，最好在烹煮前去除外殼等。