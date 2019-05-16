唐狗遭剪雙耳打斷腳殘酷虐待　警拘涉案領養男子

警方於周日(12日)凌晨接報，一名途人在屯門新墟鳳地站公園發現一隻受傷唐狗，其左眼受傷，雙耳被剪傷，右後腳及左後腳骨折，經獸醫檢查證實唐狗受虐一段時間。警方對案件十分重視，屯門警區處理虐待動物專隊接手調查，鎖定一名目標男子，探員今日(16日)採取行動，到屯門區一住宅單位，以涉嫌殘酷對待動物，將他拘捕，犯案動機有待調查。



屯門警區處理虐待動物專隊督察王嘉豪表示，被虐唐狗有晶片，雌性，約2歲，叫「細粒」。由於主人搬新居不適合養狗，透過互聯網認識一名領養人，並將狗隻交給對方飼養約3個月，不涉及金錢。被捕男子姓曾（32歲），正是該唐狗的領養人，從事文職工作，沒有情緒問題，警方在其住所檢獲狗帶及飼養寵物設施，據悉，被捕人以前從未領養過動物，而受傷唐狗現由獸醫照顧。



根據「facebook毛孩守護者」專頁資料顯示，被虐唐狗兩隻後肢均有新舊骨折，韌帶有創傷，兩隻耳朵均被剪去，左眼被利器刺穿失明，鼻頭被割傷，多隻指甲均被強行拔出或剪斷，手腳均出現凹痕表示長期被綑綁，兩隻前手的飛趾均被剪掉。另外，「細粒」有貧血，超瘦及營養不良，體重只有13.5公斤，估計受虐多時。