挖甩大姊眼智障妹庭上手舞足蹈　二姊哭訴：好辛苦

智障細妹上月底在寓所疑突然失常，突襲在客廳熟睡及行動不便的六旬長姊，令其左眼眼球被「挖甩」僅皮肉相連。該案今(16日)在東區法院再提堂，被控襲擊致造成身體嚴重傷害罪的59歲被告馬慧琼穿着病人服，由4名女庭警推着輪椅到庭。她目光呆滯，不時大叫又手舞足蹈，更一度脫去病人服。裁判官引述被告精神報告指，被告智商只得1歲9個月，精神狀況不適合答辯，建議判被告醫院令6個月。



控方指，警方剛替事主馬慧娟錄取初步口供，她情況仍非常嚴重，除了要接受眼科治療，最近更轉到精神科，故須等待其醫療報告後才再諮詢法律意見。裁判官考慮到被告情況後，建議盡快處理，案件現再押後下周四(23日)提訊，被告繼續還押。



被告二姊今亦有到庭，她哭着向裁判官表示，希望事件可快點解決，「好辛苦好似折磨緊我咁」，而裁判官則寄語二姊要適時放手，放心將被告交予專業人士照顧：「一步一步嚟，盡自己能力做。」



被告馬慧琼報稱無業，被控於4月30日，在跑馬地家中非法及惡意導致女子馬慧娟的身體造成嚴重傷害。