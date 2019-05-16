帝苑酒店食自助餐後食物中毒　6人屙嘔發燒

衞生防護中心正調查兩宗共涉及6人的懷疑食物中毒個案，及一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案。



首宗個案涉及2名男子，年齡分別為20及54歲，前日(14日)在尖東帝苑酒店雅苑座進食自助晚餐，約13小時後出現腹痛、惡心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。另一宗個案涉及1男3女，年齡介乎26至34歲，他們在同日於同一所食肆進食自助晚餐，約14至24小時後出現類似病徵。他們曾進食凍長腳蟹及凍龍蝦，全部人均已求醫，2人需入院，全部病人情況穩定。



食物安全中心表示在接獲衞生防護中心通知後，隨即派員到有關處所調查，發現其衞生情況可接受，食環署人員已抽取食物及環境樣本作化驗，並向處所負責人和員工提供衞生教育，同時建議暫停供應有關食品和進行徹底清潔消毒。



至於懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，涉及一名44歲女病人，她昨日(15日)在家中進食野生菇類約1小時後，出現腹痛、惡心、嘔吐和腹瀉，同日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，入院接受治療，目前情況穩定。初步調查顯示，病人昨日在上水雙魚河附近的郊外地方採摘野生菇類。