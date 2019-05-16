逃犯修例六大方案解困局　料內會未能作決定

立法會內務委員會(內會)明日(17日)將討論議員石禮謙向內會尋求關於修訂《逃犯條例》法案委員會未來路向的意見，據悉可行方案有六個，包括把修例直上大會審議。內會主席李慧琼今(16日)指，希望議員能夠提出可以打破目前困局的意見，相信將會有激烈辯論，預料未能達成共識和作最終決定，但是否需要召開特別內會處理有關事宜，則需要視乎明日開會情況再作決定。



據了解，建制派明天不會與民主派拉鋸，將再召開特別會議針對處理。有建制派議員估計，政府正式提出把修例直交大會審議後，特別會議可表決解散法案委員會，形容議員是依程序做事，不會跳過某些程序。



至於可行的六大方案，包括更新上次發出的指引，列明需在多久內完成選舉主席程序；解散法案委員會；重新再組一個新的法案委員會，並透過新指引選舉主席；由內會直接審議草案條文；成立專責委員會；直接交上大會審議。有議員擔心再發指引或重組法案委員會亦會出現目前困局，至於成立專責委員會，雖然人數較少但亦難阻礙民主派「搞事」，在內會或交上大會審議，可能是最有效的方法。