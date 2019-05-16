政Whats噏：今個生日怎麼過　蔣麗芸有5個蛋糕陪

有時忙起上嚟，真係連自己生日都唔記得，好似立法會議員蔣麗芸(Ann姐)今日(16日)都唔記得自己生日，直到今朝返工，司機同佢講生日快樂先醒起，好彩返到立法會，都有好多同事朋友同佢慶生。睇見佢喺Facebook貼咗幾款蛋糕出嚟先知，原來總共食咗成4個蛋糕，分別嚟自黨友、地區同事、辦事處同事同埋朋友。Ann姐就估佢哋冇夾過，所以有成4個咁多，如果計埋夜晚屋企人同佢慶祝就有5個，睇怕夜晚飯都唔使食喇！



雖然有4個蛋糕，但Ann姐話絕對冇浪費，事關佢同事相對多，絕對食得晒。蛋糕就有喇，唔知佢今年收到啲咩特別嘅禮物呢？Ann姐話佢啲同事相當環保，送畀佢嘅生日卡係用環保紙造嘅，難怪佢大讚好靚，好有心思同特色。



講到生日願望，Ann姐似乎都係掛心工作多啲，話希望可以引入更多海外醫生為市民服務，同埋為癌症病患者添加救命藥物，聽落似乎都唔係短期內可以達成嘅願望，連佢自己都話預計要用一年時間先會有啲成績，特別係立法會支援癌症病患者事宜小組委員會啱啱先成立咗一個月多啲，跟進各個項目都需要一啲時間。至於工作以外嘅生日願望好簡單，希望身邊個個人都開開心心就最好喇。