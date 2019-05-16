為民鎚害︰陳肇始懶理問題疫苗　打爛香港醫療招牌

本港HPV九價預防疫苗(又稱子宮頸癌疫苗)短缺多時，仍有大量內地人湧港打針。早前佐敦一間診所的HPV九價預防疫苗來歷被質疑，不少光顧的內地人來港「討個說法」，甚至要求退款。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判食物及衞生局局長陳肇始，其領導的衞生署做法官僚，「甩轆多過食飯」，對問題疫苗懶得監管，香港醫療的金漆招牌在陳的領導下被打爛。



節目點出，早前佐敦一間診所的HPV九價預防疫苗來歷被質疑，不少在該診所打針的內地人來港「佔領佐敦」，結果要警方出動衝鋒隊「擸埋盾牌」到場戒備。衞生署及後與海關採取聯合行動，表面上是到診所突擊搜查，實際上是翻兜「補飛」。



其實早已有政黨關注，本港懷疑有人把正版美國藥廠疫苗換成來歷不明水貨「應酬內地人」，有立法會議員更催促署方採取行動打擊水貨疫苗，惟署方一直懶理，只呼籲市民不要購買或使用成分來歷不明的產品，又稱所有已註冊藥劑製品包裝上都有香港註冊編號，變相是「貴客自理」，做法不止官僚，對時下不良醫療中心的運作手法亦是懶得睜大眼看清楚。



內地人湧港打疫苗並非新鮮事，問題是港府不止沒有政策確保「港人優先」，衞生署更加是「甩轆多過食飯」，不論是子宮頸癌疫苗、流感疫苗或麻疹疫苗，總是出現一大堆問題。正如內地同胞所言︰「今日可以呃內地人，他朝會唔會呃香港人？」港府一味用自由市場作擋箭牌，懶監懶管，當正港人是「豬仔」，若港府不監不管，市民只能求神庇佑，倒不如讓港人自行選擇是繼續交稅，還是去寺廟添香油。



陳肇始作為局長，老鼠又懶得捉，大鼠戊型肝炎一單接一單，豬瘟又「殺到埋身」，連本港醫療的金漆招牌都在其領導下被打爛，局長之位已不適合陳，陳不如到前線幫手對照疫苗盒上的註冊編號好了。



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