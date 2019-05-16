移民澳洲被拒申離港上訴　曹貴子保釋金加至70萬

曹貴子原先獲廉署批准以現金20萬港元保釋候查，但他今日(16日)被起訴後，控方要求法庭除了保釋金外，還要向曹施加額外保釋條件，包括頒令他不准離港及不得騷擾控方證人。辯方則要求法庭准曹可於本月底離港4天前往澳洲，更披露曹與妻子及4名子女早有舉家投資移民到澳洲的打算，但澳洲當局剛於上月底拒絕了曹的移民申請，因此曹需趁限期前親身赴澳洲提出上訴。裁判官最終批准曹貴子於本月19至22日離港4天，但就將保釋金加碼至70萬港元。



據辯方指，曹貴子於上月30日收到澳洲當局通知，他們的移民申請失敗，按程序他需於本月21日或之前提出上訴，而曹作為主要申請者，上訴需由他本人親自辦理，否則他整個家庭的申請都可能受到影響。辯方指，曹於本月9日已向廉署要求索取他被扣起的旅遊證件，但廉署沒回覆，直至近日曹向法院申請取回證件，廉署才決定落案起訴他。辯方今向法庭呈上曹的赴澳行程表，又指曹於去年9月回港時已主動接觸廉署，可見他棄保潛逃的可能性不大。



控方則反對讓曹貴子保釋期間離境，理由是針對曹的證供強烈，曹有棄保潛逃的風險。控方又指，證監會及廉署有關康宏案的調查先後於2017年6月及12月曝光，曹則於同年11月離開香港長達10個月之久，期間廉署對他的行蹤一無所知，直至去年9月22日曹返港也不是經香港機場，反而是在港澳碼頭入境後與廉署接洽。



裁判官考慮後決定批准曹貴子繼續保釋，並准許他於本月19至22日到澳洲辦理移民事宜，但下令他除了以上日子外就不得離港，而他回港後翌日亦要立即向廉署報到；法庭下令除了現時的20萬港元保釋金外，曹須額外交出50萬港元保釋金。