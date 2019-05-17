嘥錢引入不適用科技　錯誤擺放毒餌　滅鼠專家轟港府唔三唔四

本港早前錄得三宗大鼠戊型肝炎個案，全球文獻至今只記載六宗相關個案，本港佔五宗。消息指，其中兩名患者曾接受器官移植，屬於極易「中招」、免疫力極弱的長期病患者。港府高度關注，昨召開跨部門會議商討滅鼠對策，包括引進高科技滅鼠。不過，有滅鼠專家直斥港府常請經驗不足的外判商滅鼠，連最簡單的滅鼠毒餌都擺錯位，而且滅鼠技術要因應環境，「照搬」外國的做法無用及缺乏針對性。



陳肇始昨發表網誌指高度關注三宗個案，昨召開跨部門會議與食物環境衞生署和衞生署同事商討對策，並聽取專家意見。她又提到今個月和十一月，食環署會在全港展開兩輪為期八星期的目標小區滅鼠行動。



另除應用科技防治鼠患，食環署會聯同房屋署人員視察公共屋邨的鼠患情況，亦會為房屋署人員提供防治鼠患的專業訓練。



香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源直斥港府滅鼠方法效用低，鼠餌經常放錯位，「例如街市本身都咁多食物，你將鼠餌擺喺隱蔽地方，你係老鼠都取易不取難啦！」他指毒餌應放在老鼠進入覓食現場後，第一時間會接觸到的位置，如老鼠洞、花槽、假天花或冷氣槽，否則老鼠食飽後不會被毒餌引誘到。



梁廣源又指，不少屋苑範圍的鼠餌以透明膠袋包住，根本不能散出氣味，難吸引老鼠走近。屋苑工作人員無及時補充鼠餌也不足以滅鼠；地盤亦是老鼠常出沒地方，尤其是工人進食後的飯盒若沒有妥善處理最易惹老鼠，他認為地盤等戶外地方要滅鼠最好仍是放餌，但要用較新鮮的老鼠米等毒餌，且選用有孔的塊狀餌，不易受潮變壞，亦可穿繩綁在固定地方。



對於食環署最近引入大量高科技裝置滅鼠，他批評是「換湯不換藥」，以氣壓滅鼠器為例，食環署早前購買了十五部，在三個街市試行，每個街市僅得五部，數量嚴重不足；加上香港街市本身已有太多食物引誘，與外國環境始終不同，無法將外國的一套照搬，令這些滅鼠科技「做到唔三唔四」，籲當局勿再亂花費做科技滅鼠。



全球至今有六宗人類感染大鼠戊肝個案，香港大學微生物學系臨床助理教授薛達擔心，這些都只是文獻記載的個案，鼠傳人的戊肝未必只在香港和加拿大發生，其他地方如無做相關的特別基因測試，根本不會發現和通報病例。他指，如大鼠接觸到食物，人類食用後可能會感染病毒；或者市民接觸到有大鼠糞便的地方，再接觸口部，也有機會受感染。病毒可在環境生存到數小時，甚至兩至三天，如食物已受污染再放回雪櫃，病毒可生存更長時間。他提醒市民要煮熟食物後才可進食，亦應避免食壽司、沙律等未經煮熟的食物。