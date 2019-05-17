曹貴子屋邨醫生變股壇醫生　本報直擊至少五次現身廉署

由「屋邨醫生」搖身成為「股壇醫生」的曹貴子極有生意頭腦，他創立康健國際醫療集團，成功上市及獲富商入股。直至前年廉署聯同證監會採取代號「海豚」聯合行動，曹的作風轉低調，行蹤神秘，但本報記者自去年底至今最少五度直擊他現身廉署，並一直三緘其口。



曹貴子於印度出生，與妻育有四名子女。父親為印度華僑，家境清貧，其後隨家人返內地，八歲移居本港。他考進香港大學醫學院成為醫生，畢業後與同學在沙田屋邨開設診所，與認識的牙醫合組醫療中心，又懂得與藥廠議價，創立康健國際醫療集團及上市，再獲富商入股，生意愈做愈大。他成為康宏環球董事，曾任慈善機構副主席及捐錢予本港大學。



前年十二月，廉署聯同證監會突擊搜查康宏環球位於北角的總部，邀請多名人士助查，並拘捕三名高層人員，懷疑他們涉嫌貪污。康宏環球發聲明指，獲悉執法當局昨進行執法行動，由於潛在訴訟不適宜作進一步評論。有傳廉署當時急欲會晤曹貴子，惟他當時身在澳洲。



事隔差不多一年，有指曹貴子於去年九月底回港，曾現身廉署，至去年十一月中，本報記者直擊他在北角廉署總部出現，是康宏環球捲進廉政風暴以來首度曝光，其後他於今年一月底及三月底，分別在律師陪同下前往廉署，每次均無回應記者提問，只稱有問題可聯絡其代表律師。有傳他回港後重操故業，在一間診所任家庭醫生為街坊「睇病」。



本報記者昨晨再度直擊曹貴子現身廉署，早上十一時半，其三名律師代表在廉署總部地下大堂守候，約五分鐘後，曹貴子乘七人車抵達，但未有如以往在大堂辦理保釋手續，而是要乘搭電梯直上辦公室樓層。至下午一時廿五分，三名律師代表率先離開廉署，此時傳出曹貴子被廉署落案起訴的消息，曹下午被直接押到東區裁判法院提堂。