你要知：洗潔精竟係砧板剋星？招惡菌兼易發霉

香港天氣潮濕，家居用品容易發霉，家家戶戶都有的砧板亦不例外。網上不時有人求教如何解決木砧板發霉。對於已發霉發黑的木砧板，「砧板達人」直言：「冇得救」。不過要避免砧板發霉確有竅門，「用洗潔精洗嘅，10個有11個都會發霉！」到底用完砧板應如何清洗才能「切」得安心？



砧板發霉的主因，並不是放置的地方不佳，而是使用不當！油麻地一間經營逾60年的砧板專門店，其第三代負責人歐家亮（Mike）解釋，木材內有種抗菌物質，若以洗潔精清洗，會將該物質洗走。木砧板猶如吸水海棉，若用洗潔精或漂白水清洗，木材會吸收其化學物質。另外，如果砧板有裂痕，久而久之，細菌會在木砧板積聚，導致發霉，有機會令食材沾上已被吸收的化學物質或細菌。



有網民提議，若砧板發霉，可「刨」走發霉的一層繼續使用，但Mike並不建議。即使靠肉眼刨走發霉的地方，但仍有不少細菌隱藏砧板內。故此，為了肚皮着想，換砧板方為上策。



洗潔精是清潔砧板大忌，平日只要用清水清潔即可。不過，當切完魚或肉類，想去除腥臭味的話，可以用檸檬和白醋，辟味一流！若砧板變得「滑潺潺」，則用粗鹽擦其表面。每次使用後，應避免放置在太陽下暴曬，或是大風時將其放在窗邊，以免被曬乾或吹乾而裂開。也不應放在過於潮濕的位置，如鋅盆底，應放在陰涼位置。



再鋒利的刀都會有生銹的一天，不過若然處理恰當，一塊好的木砧板可用上十數年。故此「開」新砧板的技巧尤為重要！Mike也有三個小貼士給大家。「開」新砧板一個月內，砧板應長期保持濕潤，以免裂開；別選擇在即將去旅行的時間「開」新砧板；無飯或少煮飯一族，用膠砧板更合適。



當大家添置新木砧板時，木材仍會處於乾涸的狀態。就如皮膚一樣，「冬天口唇好乾，加水後分分鐘會仲乾同爆坼！」因此，Mike建議新的木砧板應在首一個月內長期保持濕潤，可以將砧板放置在鋅盆沖水，「細水長流」式沾濕整塊砧板，晚上可放濕毛巾在砧板上，令其更易「入水」及避免變乾。



與此同時，在「開」新砧板期間，用家須經常煮飯，讓砧板吸收食物中的油脂。「咩油都好，慢慢滲入砧板，砧板就會得到油分滋潤，冇咁易爆。」另外，平日較少在家煮飯的人，Mike認為用膠砧板較合適，以免木砧板長期放在一邊，出現裂痕甚至發霉。