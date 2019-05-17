探射燈：明知違例不理　商場亦應負責

普通食肆牌照對食店的環保、消防及排污有一定要求，飲食業內人士建議店主聘請專業顧問「出牌」，免違法經營，又指部分商場明知食店違例卻置之不理，亦應負上責任。



根據《食物業規例》，食店室內若設有座位及供人在店內進食，需持有普通食肆或小食食肆牌照，食店位於工廠大廈內則需持有工廠食堂牌照。食物製造廠牌照則規定，客人不能在店內進食，故此消防、排污及環保要求都較其他牌照要求低。



香港餐飲聯業協會主席黃家和表示，店主應選擇已取得普通食肆牌照或以食店為設計藍本的店舖，或聘請顧問出牌，以避免因不符合環保署、屋宇署或食環署而申請失敗。他認為，如商場起初沒有打造食街或食肆構思，卻容許食店在沒有合適牌照情況下營運，商場亦責無旁貸。

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